Рост ВВП России превысил два процента

Экономический рост в России за восемь месяцев 2017 года составил 1,7 процента, при этом в августе он ускорился до 2,3 процента в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики в августе». В июле по отношению к тому же месяцу 2016 года ВВП увеличился на 1,8 процента.

Как отмечается в обзоре, основной вклад в ускорение роста в августе внесли сельское хозяйство и промышленность. Вклад сельского хозяйства в годовые темпы роста ВВП в августе увеличился до 0,4 процентного пункта по сравнению с минус 0,1 процентного пункта в июле.

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19 сентября министр экономического развития Максим Орешкин сравнил сложившуюся в российской экономике ситуацию с американской в первой половине 1980-х годов. Тогда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, это положило начало кредитного цикла, который длился 27 лет, отметил министр. Он считает, что сейчас общий уровень долговой нагрузки в российской экономике является низким.

15 сентября ЦБ повысил прогноз роста ВВП по итогам 2017 года до 1,7-2,2 процента. Согласно предсказанию Минэкономразвития, российская экономика в текущем году вырастет более чем на два процента. Международный валютный фонд ждет, что ВВП увеличится на 1,4 процента, а в Bank of America прогнозируют рост в 1,8 процента.