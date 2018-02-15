Кудрин анонсировал увольнение трети чиновников

Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин анонсировал сокращение до трети чиновников в рамках цифровизации государственного управления. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Новая модель управления и цифровизации, на мой взгляд, сократит за шесть лет на треть численность чиновников в стране. Вопрос — какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен», — заявил Кудрин. По его словам, разработкой и доработкой программы Цифровой экономики может заняться министерство экономического развития.

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Ключевым недостатком программы Кудрин называет отсутствие в ней планов реформы государственного управления, в которой должны быть отражены параметры сокращений, реформ и повышения эффективности работы государственного аппарата.

При этом сэкономить на программе, по словам бывшего министра, не получится. Так как расходы на зарплаты штата будут перераспределены на технологические решения и их внедрение. «Экономия бюджета не будет большой, потому что дело даже не в зарплате чиновников. Больше будет тратиться на технологические решения. В ближайшие шесть лет цифровизация будет связана с большими расходами на новые технологии, создание баз данных, соединение всех этих архитектур технологических. Это вообще недешевое дело», — заявил Кудрин.

По словам главы ЦСР, от реализации программы выиграют все — государство в итоге сможет сэкономить, а бизнес получит обновленную версию государственных органов, которые работают в два-три раза быстрее.

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