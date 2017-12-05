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Роботы отнимут у людей 375 миллионов рабочих мест

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Автоматизация и роботизация экономики станет ключевой тенденцией развития в ближайшие десятилетия. Об этом сообщается в докладе консалтинговой компании McKinsey. В результате технологических изменений с глобального рынка труда может исчезнуть до 375 миллионов рабочих мест.

В докладе отмечается, что уже в ближайшем будущем могут быть автоматизированы 30 процентов функций для 60 процентов существующих профессий. В Германии и США потенциал автоматизации составляет 24 и 23 процента человеко-часов, в Китае — 16 процентов.

В сентябре бывший гендиректор Citigroup Викрам Пандит заявил, что мировая банковская индустрия сократит около 30 процентов рабочих мест в течение ближайших пяти лет. В частности, в США будут сокращены около 770 тысяч банковских сотрудников, а в Европе — около миллиона.

В июне лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес отметил, что роботизация и автоматизация станут основными угрозами для экономики в XXI веке. По мнению ученого, развитие цифровых технологий уже породило своего рода монополистов, увеличивающих имущественный разрыв

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам.

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