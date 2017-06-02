Нобелевский лауреат предупредил об угрозе роботизации для мировой экономики

Основными угрозами для экономики в будущем станут развитие цифровых технологий и роботизация. Об этом, как передает ТАСС, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес, выступая на панельной дискуссии «Наука — взгляд в будущее», проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению ученого, развитие цифровых технологий уже породило своего рода монополистов, увеличивающих имущественный разрыв. В качестве примера таких корпораций он привел компанию Microsoft.

«Создание робототехники и умных технологий. И здесь опасность — сокращение рабочих мест. Уже сейчас роботы занимают места обычных рабочих (...). Говорят, что потери составят 10-15 процентов, но мы до конца не знаем влияние искусственного интеллекта на количество рабочих мест», — сказал Писсаридес.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении восьми процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

Кристофер Писсаридес получил в Нобелевскую премию по экономике 2010 году совместно с Питером Даймондом и Дэйлом Мортенсеном «за исследования рынков с моделями поиска». Сейчас ученый руководит кафедрой экономики в Лондонской школе экономики и политических наук. Он занимается исследованиями в области труда, экономического роста и экономической политики.