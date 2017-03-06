Медведев выбрал ответственных за продвижение блокчейна в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития рассмотреть возможность применения технологии блокчейн при подготовке программы «Цифровая экономика», сообщает Rambler News Service. По словам главы правительства, технологией уже пользуются крупные банки, корпорации и даже некоторые государства.

Он добавил, что она может способствовать избавлению от излишней бюрократизации делового оборота, но нужно «проанализировать, насколько все это применимо в нашей системе управления».

«В любом случае, тема эта действительно новая и популярная, я дал поручение профильным министерствам, это Минсвязи и Минэкономразвития, рассмотреть возможность применения этих технологий при подготовке программы "Цифровая экономика"», — сказал Медведев.

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Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — это технология распределенных баз данных (реестров), основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Технология также может быть внедрена в банковскую деятельность — она позволяет существенно сократить время на проведение крупных сделок.

В феврале руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что Россия обладает двумя неоспоримыми преимуществами для развития блокчейна: дешевой энергией и квалифицированными IT-кадрами. А по мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий.

