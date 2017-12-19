Россия впервые официально использовала блокчейн

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали обмен документами с использованием технологии блокчейн. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Целью программы является повышение скорости, надежности и качества взаимодействия документооборота.

«В настоящее время осуществляется опытно-промышленная эксплуатация цифрового взаимодействия. При нем информация и документы, которыми обмениваются ФАС России со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в Российской Федерации средств криптографии», — сообщает банк.

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Ранее был реализован пилотный проект с участием Сбербанка, ФАС, «Аэрофлота», «Русского угля» и «Фортеинвеста», в ходе которого были изучены возможности распределенного хранения документов.

«В решении с ФАС России есть ряд инноваций, которые за счет использования технологии блокчейн позволяют отказаться от использования услуг посредников — операторов документооборота, гарантировать доступ к информации только со стороны конечных пользователей и обеспечить снижение расходов. Этот проект — наш общий с ФАС вклад в работу по развитию цифровой экономики страны, которую мы ведем совместно с государством и бизнес-сообществом», — рассказал управляющий директор Sberbank Digital Степан Кузнецов.

В конце ноября Сбербанк провел первую в России платежную транзакцию по технологии блокчейн. Глава банка Герман Греф неоднократно заявлял, что организация делает ставку на применение технологии. По его мнению, в течение ближайших 10 лет глобальная экономика сильно изменится благодаря ее внедрению.

Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (биткоин, эфириум) и также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сократить время на проведение крупных сделок.