Сбербанк провел первый платеж с помощью блокчейна

Сбербанк провел первую в России платежную транзакцию по технологии блокчейн. Для этого применялась платформа IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric. Об этом в среду, 29 ноября, сообщается в пресс-релизе кредитной организации, поступившем в «Ленту.ру».

По словам управляющего директора Sberbank CIB Стеллы Кудачкиной, ценность применения этой технологии заключается в высокой скорости переводов. «Отражение операции на счете получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов», — отметила она.

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На IT-инфраструктуре Сбербанка установлен сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функцией личного кабинета. Также на стороне Сбербанка и Альфа-банка находились необходимые узлы сети блокчейн. «Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал», — полагают в Сбербанке.

Партнерами и участниками пилотной транзакции выступили «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-банк, а также компания IBM.

Глава Сбербанка Герман Греф неоднократно заявлял, что организация делает ставку на применение технологии блокчейн. По его мнению, в течение ближайших 10 лет глобальная экономика сильно изменится благодаря ее внедрению.

Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (биткоин, эфириум) и также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сократить время на проведение крупных сделок.