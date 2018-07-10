На плечи россиян ляжет очередной налог

Минздрав поддержал инициативу Минфина ввести акциз на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции с 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, Минфин предлагает с 2019 года взимать налог в 523 рубля за литр безводного спирта и 107 рублей за литр денатурированного спирта. Для производителей, способных подтвердить, что сырье было использовано по назначению, предусмотрен налоговый вычет.

По мнению властей, данная мера позволит устранить экономическую заинтересованность производителей нелегальной алкогольной продукции. В Минздраве также уверены, что парфюмерно-косметические товары не подорожают.

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Однако, по словам исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой, подавляющее большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог, для этого нужно будет увеличить оборотный капитал в несколько раз.

Если законопроект будет принят, парфюмерия и косметика подорожают как минимум в полтора раза, уверена Скоробогатова. Кроме того, это в перспективе приведет к сокращению рабочих мест и поступлений в бюджет.

В конце июня сообщалось, что правительство решило ввести с 2019 года акциз на смеси для кальянов. В мае власти выступили за повышение акцизов на табак и алкоголь минимум на 10 процентов.

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