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Алкоголь и сигареты подорожают

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Минздрав России предложил ввести ежегодную индексацию акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 процентов и 20 процентов соответственно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минфина, выступившего против инициативы.

Финансовое ведомство разработало поправки в Налоговый кодекс, касающиеся акцизов на парфюмерные изделия, и отправило документ на согласование в министерство здравоохранения, отмечает издание. Минздрав, в свою очередь, предлагал внести в кодекс дополнительные поправки, устанавливающие ежегодное повышение акцизных ставок на алкоголь и сигареты с 2018 по 2020 год.

Минфин выступил против. Конфликт ведомств будет решен до конца 2018 года, отмечает издание.

При ежегодной индексации акцизов на 20 процентов к 2021 году самые дешевые легальные сигареты подорожают с 70 до 110 рублей за пачку, считают участники рынка.

Действующая ставка на крепкий алкоголь составляет 523 рубля за литр спирта. Она заморожена до 2020 года, затем ее должны увеличить на четыре процента, до 544 рублей. Акциз на одну тысячу сигарет — 2,1 тысячи рублей. К 2021 году его поднимут трижды в общей сложности почти на 26 процентов, до 2,6 тысячи рублей.

«Коммерсантъ» 16 мая сообщил, что соки и газировки могут подорожать в случае введения акцизов на сладкие напитки. Такие акцизы предполагает проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни до 2025 года.

Осенью 2017 года глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак.

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