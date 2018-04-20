Оценены масштабы рынка поддельных сигарет в России

Российский рынок поддельных сигарет растет, в первом квартале нынешнего года доля нелегальной продукции составила 7,7 процента по сравнению с 4,6 процента годом ранее. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Kantar TNS.

«По отраслевым расчетам в масштабах российского рынка объем нелегальной продукции составит около 20 миллиардов штук сигарет в 2018 году, а государственный бюджет может потерять более 50 миллиардов рублей дохода от табачных акцизов и НДС», — говорится в материалах.

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Основной объем нелегального рынка — более 37 процентов — составляют сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Значительная часть представлена сигаретами белорусских производителей, выпущенными как для внутреннего рынка с акцизными марками Республики Беларусь, так и предназначенными для экспорта. В целом, Белоруссия остается крупнейшей страной-поставщиком нелегальных сигарет в Россию, занимая 2,2 процента российского табачного рынка», — отмечают эксперты.

При этом в первом квартале резко увеличилась доля пачек поддельных сигарет с российскими предупреждающими надписями, которые находятся в обороте либо без специальной акцизной марки, либо с признаками ее подделки, указывается в исследовании.

В марте японская корпорация Japan Tobacco сообщила о приобретении российского производителя сигарет «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов.

Осенью 2017 года глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак.

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