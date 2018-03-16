Японцы прибрали к рукам «Донской табак»

Японская корпорация Japan Tobacco покупает российского производителя сигарет «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов (около 90 миллиардов рублей). Об этом в пятницу, 16 марта, сообщила пресс-служба японской компании.

«Группа JT после продолжительных переговоров договорилась о приобретении компании "Донской Табак" с целью укрепить свою позицию номер один в России — третьем по величине табачном рынке в мире», — отмечается в сообщении.

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Сделка увеличит долю Japan Tobacco на рынке до примерно 40 процентов и «немедленно скажется на прибыли», полагают в японской корпорации.

«Донской табак» — четвертая по величине табачная компания в России. Его основные бренды: «Донской табак», Kiss и Play. Компания входит в группу «Агроком» ростовского бизнесмена, бывшего депутата Госдумы Ивана Саввиди.

Осенью 2017 года глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак. Тогда же Евразийская антитабачная коалиция попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей.

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