Антитабачная коалиция попросила Медведева задрать акцизы на сигареты

Евразийская антитабачная коалиция написало письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором просит довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на письмо, поступившее в распоряжение редакции.

По мнению авторов письма, темп роста акцизов на табак в ближайшие пять лет может существенно понизиться, что вызовет эпидемию табакокурения и как следствие — рост числа серьезных болезней и смертности. По мнению экспертов, чтобы этого избежать, необходимо повышение акцизов на табачные изделия.

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Обращение к премьер-министру представители Евразийской антитабачной коалиции составили накануне рассмотрения 15 сентября Советом Евразийской экономической комиссии новых ставок акцизов на табак для Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России. По мнению авторов письма, уже в третий раз данное соглашение будет рассматриваться с нарушением процедуры, так как текст договора не прошел внутригосударственное согласование. Кроме того, договор предусматривает мизерные табачные акцизы, доля которых в странах ЕАЭС закрепляется на уровне не более 30-40 процентов от цены пачки, в то время как уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), составляет 70 процентов от розничной цены.

В связи с этим ставка акциза на табачные изделия в ЕАЭС к 2022 году составит всего 35 евро за тысячу штук, в то время как в Евросоюзе такса уже сейчас составляет 90 евро.

В августе компании Philip Morris International (PMI, занимает 27,2 процента рынка по данным Nielsen) и JTI (33,3 процента) обратились к правительству России с предложением ввести единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. JTI предлагает установить для всех сигарет МРЦ, которая составляла бы 75 процентов от средневзвешенной цены предыдущего года.

В PMI подсчитали, что на данный момент средневзвешенная цена на сигареты в России составляет 88 рублей за пачку. Если предложенный JTI механизм установления МРЦ будет поддержан, то в 2018 году сигареты не станут стоить дешевле 66 рублей. При этом в JTI считают, что эта мера не затронет интересы легальных производителей сигарет.