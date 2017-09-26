В Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак

В России планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак. Об этом в ходе третьего армяно-российского форума по здравоохранению в Ереване заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

«Россия ежегодно повышает акцизы на табачные изделия и планирует дальнейшее их поэтапное повышение», — сказала она.

По словам министра, также рассматривается соглашение о гармонизации акцизов на табачную продукцию между странами ЕАЭС.

«Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время принято, что это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением. Мы также предлагаем исключить верхний диапазон отклонения ставок акцизов, поскольку он будет ограничивать возможность повышения акцизов индивидуально каждым государством», — отметила министр.

Также она рассказала, что Минздрав в рамках реализации госполитики по сокращению потребления табака на 2017-2022 годы подготовил ряд собственных предложений.

Ранее в сентябре Евразийская антитабачная коалиция написала письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей.

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В августе компании Philip Morris International (PMI, занимает 27,2 процента рынка по данным Nielsen) и JTI (33,3 процента) обратились к правительству России с предложением ввести единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. JTI предлагает установить для всех сигарет МРЦ, которая составляла бы 75 процентов от средневзвешенной цены предыдущего года.

В PMI подсчитали, что на данный момент средневзвешенная цена на сигареты в России составляет 88 рублей за пачку. Если предложенный JTI механизм установления МРЦ будет поддержан, то в 2018 году сигареты не станут стоить дешевле 66 рублей. При этом в JTI считают, что эта мера не затронет интересы легальных производителей сигарет.