В России нашли нового долларового миллиардера

Российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди, чью компанию «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов (90 миллиардов рублей) согласилась купить корпорация Japan Tobacco, войдет в рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg. После завершения сделки, которую планируют закрыть в III квартале 2018 года, состояние Саввиди составит 1,7 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что сделка была анонсирована после того, как Россия решила активизировать борьбу с курением, в частности, с помощью повышения акцизов на табак. О планах по ужесточению осенью 2017 года заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова. Евразийская антитабачная коалиция тогда попросила поднять акцизы на табачные изделия до среднего по Европе уровня. Если инициатива будет поддержана, цена одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей.

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О том, что Japan Tobacco намерена приобрести «Донской табак», сообщалось 16 марта. Сделка, как ожидается, увеличит долю Japan Tobacco на российском рынке примерно до 40 процентов и «немедленно скажется на прибыли».

В марте 2018 года Саввиди, который владеет греческим футбольным клубом ПАОК, оказался в центре скандала после того, как выбежал на поле в ходе матча чемпионата Греции с АЕК. Бизнесмен был недоволен действиями судьи и угрожал ему, дотрагиваясь до пистолета, который висел в кобуре на его ремне. По сообщениям греческой прессы, полиция выдала ордер на арест Саввиди. Позже бизнесмен извинился за инцидент.

«Донской табак» — четвертая по величине табачная компания в России. Его основные бренды: «Донской табак», Kiss и Play. Компания входит в группу «Агроком» ростовского бизнесмена, бывшего депутата Госдумы Ивана Саввиди.

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