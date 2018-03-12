Буйный россиянин с пистолетом заставил чемпионат Греции остановиться

Чемпионат Греции по футболу приостановлен на неопределенное время из-за выходки российского бизнесмена Ивана Саввиди, который выбежал на поле с пистолетом в матче ПАОК — АЕК. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заместителя министра по делам спорта Георгиоса Василиадиса.

«Мы решили приостановить чемпионат. Он не возобновится, пока не установятся условия, которые удовлетворят все стороны», — заявил Василиадис, отметив, что министерство находится в контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

11 марта Саввиди, который владеет ПАОК, выбежал на поле в матче чемпионата Греции с АЕК. Он был недоволен действиями судьи и угрожал ему, периодически дотрагиваясь до пистолета, который висел в кобуре на его ремне. Охранники бизнесмена увели его с поля, однако матч так и не был доигран.

По сообщениям греческой прессы, полиция выдала ордер на арест владельца ПАОК. Согласно законам страны, никто не имеет права проносить на стадион огнестрельное оружие. Тем не менее его задержание связано именно со срывом матча.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!