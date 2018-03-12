Угрожавшего судье пистолетом российского бизнесмена собрались арестовать

Греческая полиция выдала ордер на арест владельца футбольного клуба ПАОК российского предпринимателя Ивана Саввиди, который сорвал матч греческой Суперлиги своей команды против АЕКа. Об этом сообщает Greek Reporter.

Российский бизнесмен выбежал на поле после того, как арбитр встречи Гиоргос Коминос не засчитал гол ПАОК в ворота соперника, усмотрев в эпизоде с взятием ворот офсайд. Саввиди периодически касался кобуры с пистолетом и угрожал Коминос. Охранники владельца ПАОК вмешались в ситуацию и увели предпринимателя с поля. Матч так и не был доигран.

Согласно греческому законодательству, никто, в том числе и сотрудники полиции, не имеют права проносить на стадион оружие. Тем не менее, арест связан непосредственно со срывом матча, отмечает издание. Представители ПАОК в свою очередь отрицают факт угрозы Саввиди огнестрельным оружием. Пресс-служба клуба тем не менее признает, что предприниматель нарушил правила, вмешавшись в происходящее на поле.

После 25 матчей в чемпионате лидирует афинский АЕК с 55 очками. ПАОК занимает третье место, имея в своем активе 50 очков.

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