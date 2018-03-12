Вооруженный российский бизнесмен прервал футбольный матч в Греции

Владелец футбольного клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции, затеяв потасовку на поле. Об этом сообщает Sport24.gr.

Бизнесмен выбежал на поле после того, как на 90-й минуте встречи между лидерами чемпионата ПАОК и АЕК судья Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды, увидев офсайд. При этом Саввиди периодически хватался за рукоять пистолета, торчащего из поясной кобуры, и кричал в адрес судьи «Ты — труп». Полицейские сумели оттащить его от арбитра.

Футболисты АЕК предпочли покинуть поле, заявив, что не собираются продолжать игру в условиях террора, матч не был доигран.

Решение по этому инциденту будет принято позже.

АЕК является лидером чемпионата Греции — в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК отстает на два очка.

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