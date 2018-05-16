Россиян заставят доплатить за соки и газировки

Соки и сладкие газировки могут подорожать в случае введения акцизов на сладкие напитки, что предполагает проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Об этом говорится в отзыве Минэкономразвития на стратегию, пишет «Коммерсантъ».

По мнению Минздрава, введение акцизов позволит снизить их доступность для населения и сократить риск возникновения диабета и ожирения. Размер акциза не уточняется. В Минэкономики отметили, что в своей стратегии Минздрав не приводит доказательств прямой связи между потреблением сладких напитков и появлением этих заболеваний.

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Однако в ведомстве отмечают, что распространение акцизов грозит не только ростом цен на товары, но также сокращением рынка и появлением контрафакта. По оценке экспертов, в течение трех лет с момента введения акцизов продавцы газировки и соков могут потерять более 100 миллиардов рублей, а количеств игроков на рынке сократится на 10-15 процентов. Стоимость напитков может вырасти на 5-7 процентов, отметил источник газеты.

Собеседник издания также указал на то, что термин «сладкие напитки» нормативно не отрегулирован, в связи с чем неясно, какие именно продукты подпадают под акциз в случае введения. По его словам, регулятору будет сложно контролировать производителей, поскольку их значительно больше, чем в сегменте алкоголя и табака.

В январе 2018 года в компании Coca-Cola сообщили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру, в частности, в газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta и Schweppes. Решение было принято в связи с требованиями потребителей, которые хотят потреблять меньше вредных веществ.

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