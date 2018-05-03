Попавший под санкции олигарх захотел лишить россиян импортной газировки

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Группа «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшего под санкции США, направила в российское правительство обширный список мер поддержки собственных активов. В частности, в их числе значится запрет на импорт прохладительных напитков, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, «Ренова» таким образом хочет оказать поддержку входящему в ее состав «Байкал холдингу». Помимо этого, группа Вексельберга ожидает содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов и различных таможенных льгот.

Кроме того, «Ренова» просит рефинансировать в госбанках полученные ею на Западе кредиты на 820 миллионов евро под залог акций компании «Русал» без привязки к их рыночной стоимости, «не отражающей их фундаментальную стоимость».

По данным источников «Коммерсанта», «Ренова» не ждет, что получит все запрошенные льготы, но будет настаивать на том, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.

В США 22 апреля заморозили активы «Реновы» на общую сумму от 1,5 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

Вексельберг обсуждал заморозку счетов, риск остановки предприятий в Европе, резкий рост стоимости кредитов и невозможность проводить долларовые платежи в адрес кредиторов с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В начале апреля США ввели новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

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