Попавший под санкции олигарх захотел лишить россиян импортной газировки

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшего под санкции США, направила в российское правительство обширный список мер поддержки собственных активов. В частности, в их числе значится запрет на импорт прохладительных напитков, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, «Ренова» таким образом хочет оказать поддержку входящему в ее состав «Байкал холдингу». Помимо этого, группа Вексельберга ожидает содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов и различных таможенных льгот.

Кроме того, «Ренова» просит рефинансировать в госбанках полученные ею на Западе кредиты на 820 миллионов евро под залог акций компании «Русал» без привязки к их рыночной стоимости, «не отражающей их фундаментальную стоимость».

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По данным источников «Коммерсанта», «Ренова» не ждет, что получит все запрошенные льготы, но будет настаивать на том, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.

В США 22 апреля заморозили активы «Реновы» на общую сумму от 1,5 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

Вексельберг обсуждал заморозку счетов, риск остановки предприятий в Европе, резкий рост стоимости кредитов и невозможность проводить долларовые платежи в адрес кредиторов с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В начале апреля США ввели новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

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