Попавший под санкции олигарх насолил Сбербанку

Санкции против основного владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга могут ударить по бизнесу Сбербанка в США, сообщает The Bell.

Вексельберг, по информации издания, оказался совладельцем американского венчурного фонда SBT Venture Capital II — бизнесмен инвестировал в него еще до введения Вашингтоном санкций 6 апреля и по личной просьбе главы Сбербанка Германа Грефа.

Размер доли, принадлежащей Вексельбергу, не называется, поэтому неизвестно попадет ли под санкции весь фонд. Сам Сбербанк вложил в него около 20 процентов. Еще одним крупным инвестором стал основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

Управляющий SBT Venture Capital II Виктор Орловский не стал комментировать, с каким проблемами столкнется фонд, отметив, что инвестор, попавший под санкции, может продать часть своей доли.

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Всего в американские фонды, в том числе хедж-фонды, Вексельберг инвестировал порядка миллиарда долларов, рассказал источник The Bell.

В США заморозили активы «Реновы» на общую сумму от 1,5 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

Вексельберг обсуждал заморозку счетов, риск остановки предприятий в Европе, резкий рост стоимости кредитов и невозможность проводить долларовые платежи в адрес кредиторов с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

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