Кремль пожалел ополчившегося на иностранную газировку олигарха

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Дмитрий Песков

В Кремле считают некорректными рассуждения о том, что группа «Ренова» Виктора Вексельберга прикрывается санкциями США, чтобы решить свои внутренние проблемы за счет российского бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы считаете, что "Ренова" пользуется ситуацией? "Ренова", которая подверглась таким незаконным санкциям?» — обратился к журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что вопрос о просьбах «Реновы» о льготах следует адресовать в правительство. «Никаких решений еще нет», — добавил Песков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «Ренова» направила в российское правительство обширный список мер поддержки собственных активов. В их числе запрет на импорт прохладительных напитков. «Ренова» таким образом хочет оказать поддержку входящему в ее состав «Байкал холдингу».

В середине апреля Вексельберг уже жаловался на последствия от санкций премьер-министру Дмитрию Медведеву. Олигарх сообщил о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о резком росте стоимости кредитов.

США ввели 6 апреля новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. Позднее США заморозили активы «Реновы» на общую сумму от 1,5 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

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