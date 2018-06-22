Правительство дошло до кальянов

Российские власти намерены обложить налогом смеси для кальянов. Соответствующий законопроект подготовило правительство и внесло в Государственную думу. Об этом сообщает РИА Новости.

Акциз на кальянные смеси предполагает ввести уже с 1 января 2019 года. Сбор будет планомерно расти — с 457 рублей за килограмм в 2019 году до 495 рублей в 2021-м.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Налогового Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Под смесью власти понимают «многокомпонентную смесь, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов».

В мае сообщалось, что правительство также выступает за повышение акцизов на табак и алкоголь. Минздрав предлагал повысить акцизы минимум на 10 процентов.

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