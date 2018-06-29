Россиянам рассказали о будущем цен на бензин

Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в 2019 году не приведет к существенному росту цен. Об этом сообщил замминистра финансов России Илья Трунин, передает ТАСС.

«Не ожидаем, потому что налоговый маневр предусматривает совершенно новый инструмент для товарных бензинов — это отрицательный акциз», — отметил он.

Трунин объяснил, что комбинация положительного акциза, который будет зафиксирован на текущем уровне, и отрицательного акциза поможет направить в дорожный фонд регионов необходимое количество средств, а также позволит снизить нагрузку на те НПЗ, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок.

Особенно резкий рост цен на бензин и дизельное топливо был отмечен в последнюю неделю мая, хотя стоимость топлива увеличивается с начала года. Власти заявили, что сделают все возможное для стабилизации ситуации, российские нефтяники также пообещали не остаться в стороне.

С 1 января 2019 года предусматривается повышение акцизов на бензин с 8213 рублей до 12 374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5665 рублей до 8541 рубля за тонну.

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