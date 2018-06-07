Путин возложил ответственность за рост цен на бензин на правительство

Резкий рост цен на бензин стал результатом действий правительства по регулированию сферы энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

«Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это — результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики», — сказал глава государства, отвечая на вопрос Алексея Караваева из Санкт-Петербурга.

Он пояснил, что «маневр» правительства по пересмотру некоторых налоговых мер стимулировал вывоз сырой нефти на экспорт, что способствовало росту цен на внутреннем рынке. Президент добавил, что ряд мер по стабилизации ситуации уже был принят. «Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке», — рассказал Путин.

Кроме того, за разъяснением ситуации Путин позвонил министру энергетики России Александру Новаку. Чиновник подтвердил, что рост цен был остановлен. «Срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние, мы видим, что цены на АЗС не растут. Также были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Никакого дефицита на внутреннем рынке не отмечается», — заявил он.

Правительство уже предложило ввести пошлины на экспорт нефти, добавил Новак. Соответствующий проект внесут в Госдуму. «Готовьте законопроект о повышении экспортной пошлины на нефть, я его поддержу», — отметил президент.

Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 — на 93 копейки, до 41,7 и 44,53 рублей за литр соответственно, при этом за предыдущую неделю цена бензина выросла также почти на один рубль.

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