Власти отчитались о стабилизации ситуации на топливном рынке

В России удалось стабилизировать ситуациию на топливном рынке. Об этом заявил РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

По его словам, участники совещания с представителями нефтяных компаний договорились зафиксировать розничные цены на бензин и дизтопливо, и спустя неделю эти договоренности в целом остаются в силе.

Также были обговорены отмена вывозных экспортных пошлин на нефть (ежегодное снижение пошлин на 5 процентов в течение шести лет), а также введение отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов. По словам Джуса, в кратчайшие сроки будет разработан соответствующий законопроект с конкретными параметрами завершения налогового маневра.

Ранее 6 июня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, по которому две трети россиян возложили ответственность за удорожание бензина на экономическую политику российских властей. Также 46 процентов опрошенных обвинили в росте цен на топливо нефтяные компании.

Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 — на 93 копейки, до 41,7 и 44,53 рублей за литр соответственно, при этом за предыдущую неделю цена бензина выросла также почти на один рубль.

4 июня председатель правительства Дмитрий Медведев призвал власти не ослаблять контроль над топливными ценами, а нефтяников «не проявлять эгоизма».

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