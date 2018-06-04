Раскрыты причины роста цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскрыл причины резкого роста цен на бензин. По его словам, скачки вызваны эгоизмом производителей. Слова главы правительства приводит ТАСС.

Медведев также потребовал взять ситуацию под жесткий контроль и в случае необходимости разработать специальные меры для того, чтобы достигнутые ранее договоренности между производителями бензина соблюдались. Премьер также обратился к производителям, чтобы они не проявляли эгоизм.

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«В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм», — потребовал глава правительства, намекнув, что правительство следит за ситуацией и в курсе, в каких отраслях прибыль выше.

Профильный вице-премьер Дмитрий Козак ранее заверял, что участники рынка договорились стабилизировать ситуацию на рынке бензина и дизельного топлива, пообещав лишь заморозить цены, но не снизить их. Медведев же потребовал проработать возможности именно снижения цен.

За неделю с 28 мая по 1 июня 2018 года средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 на 93, до 41,7 и 44,53 рублей за литр соответственно, при этом за предыдущую неделю бензин подорожал также почти на один рубль. В Кремле проблему резких скачков цен на топливо игнорируют, а все вопросы перенаправляют в правительство.

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