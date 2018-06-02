Российские власти отказались снижать цены на бензин

Российские нефтяные компании зафиксировали цены на топливо, при этом об их снижении речи не идет. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу». Запись опубликована на сайте телеканала.

«Договорились о том, что зафиксируем те цены, — во всяком случае, те компании, которые здесь участвовали, они взяли на себя такие обязательства, — которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно: опять же, живем в рыночной экономике», — объяснил Козак.

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Резкий рост цен на бензин в России был зафиксирован за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля. В связи с этим жители разных регионов России вышли на акции протеста.

В Госдуме рост цен связали с увеличением стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что повышение цен связано с высокой налоговой нагрузкой, но прежде всего — с ростом оптовой цены.

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