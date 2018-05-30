Нефтяники пообещали удержать цены на бензин

Российские нефтяные компании готовы удерживать розничные цены на бензин и дизельное топливо на текущем уровне. Об этом их представители заявили на экстренном совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком, передает в среду, 30 мая, РИА Новости.

Отмечается, что это может стабилизировать оптовый рынок.

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По данным Росстата, в апреле цены на бензин поднялись на 13 процентов по сравнению с мартом. Год назад в это же время рост составлял лишь 4,9 процента. В мае среднероссийские розничные цены на топливо доросли до отметки 42 и 45 рубля за литр.

Ранее некоммерческое партнерство «Совет по товарным рынкам» (объединяет трейдеров по продаже нефтепродуктов) обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать внутренний рынок топлива и независимых участников рынка его продаж на АЗС. Председателя правительства, в частности, просили снизить акцизы на 2-3 рубля за литр. Медведев поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизтопливо до 28 мая. Мера должна начать работать с 1 июля 2018 года.

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