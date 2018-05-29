Казахстан решил отказаться от российского бензина

Министерство энергетики Казахстана вынесло на общественное обсуждение инициативу о запрете ввоза в республику бензина из России. Документ размещен на портале электронного правительства Казахстана.

Запрет на ввоз бензина предлагается ввести сроком на три месяца на фоне повышения цен на топливо в России, поясняет Tengri News. Нефтегазовый аналитик Сергей Смирнов отметил, что цены в республике ориентированы на российский рынок и также могут значительно вырасти. «В России поднялась цена почти на рубль — это для нас пять тенге», — пояснил аналитик.

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Ранее сообщалось, что в России за неделю с 21 по 27 мая цены на бензин взлетели почти на рубль. Стоимость марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, цена бензина марки АИ-95 выросла на 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

В профильном комитете Госдумы 29 мая обратились к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить резкий рост цен. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил, что цены на бензин следуют за повышением оптовых цен. По его мнению, даже запланированное правительством снижение акцизов не решит проблему.

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