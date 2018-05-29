Цены на бензин взяли под контроль

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна проверить резкий рост цен на бензин. Об этом во вторник, 29 мая, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, сообщает РИА Новости.

Ведомство имеет право затребовать информацию о себестоимости и накладных расходах, напомнил он. «Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начало такое расследование. Антимонопольный орган очень оперативно работает и на такие вещи реагирует», — сказал Ананских.

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По его мнению, резкое подорожание бензина связано с ростом стоимости нефти на бирже. Нефтедобытчики отгружают сырье за границу, а для выравнивания прибыли поднимают цены на АЗС в России, полагает депутат. Стабилизации поможет объявленное снижение акцизов, добавил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизтопливо до 28 мая. Мера должна начать работать с 1 июля 2018 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, ожидается, что она поможет стабилизировать цены на розничном рынке.

По данным Московской топливной ассоциации, цена бензина на заправках Москвы выросла за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

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