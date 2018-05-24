Россиян лишили надежды на дешевый бензин

Снижение акцизов на бензин в России не приведет к изменению стоимости топлива на розничном рынке в сторону уменьшения, сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, к чему все-таки приведет снижение акцизов, чиновник отметил, что это остановит рост цен. «К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — уверен Сазанов.

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По его словам, снижение акцизов на топливо в России вводится сроком на полгода, а к осени Минфин проработает системные решения.

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение о снижении акцизов для бензина на три тысячи рублей за тонну и на две тысячи — для дизельного топлива. Причиной стало подорожание топлива, цена на которое растет с начала года.

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