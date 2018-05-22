Власти озаботились ценами на бензин

Правительство России поручило Минфину проработать вопрос о снижении акцизов на автомобильное топливо. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Материалы по теме Дизель утекает за рубеж Резкий рост экспорта взвинтит цены на топливо для россиян

По его словам, в ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение о снижении акцизов для бензина на три тысячи рублей за тонну и две тысячи — для дизельного топлива.

Причиной такого шага стало подорожание топлива, цена на которое начала расти с начала года. В период с 14 по 18 мая средняя цена литра бензина Аи-92 выросла на 70 копеек, до 40,65 рубля, Аи-95 подорожал на 63 копейки и достиг 43,86 рубля за литр, цена на летнее дизтопливо в среднем повысилась на 43 копейки, до 42,17 рубля за литр.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» опросила экспертов, которые полагают, что цены на бензин продолжат расти и топливо может подорожать до 45-50 рублей за литр.

Федеральная антимонопольная служба обвиняла в росте цен нефтяные компании, которым, по мнению ведомства, выгоднее экспортировать бензин и дизтопливо, чем реализовывать на внутреннем рынке.

21 мая член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев рассказал, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизтоплива в России ухудшается. Из-за отсутствия прибыли от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке их производство в 2017 году упало на два процента по сравнению с 2016 годом. При этом страна выходит из кризиса, и потребление моторного топлива растет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



