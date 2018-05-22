Власти озаботились ценами на бензин

Правительство России поручило Минфину проработать вопрос о снижении акцизов на автомобильное топливо. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
По его словам, в ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение о снижении акцизов для бензина на три тысячи рублей за тонну и две тысячи — для дизельного топлива.
Причиной такого шага стало подорожание топлива, цена на которое начала расти с начала года. В период с 14 по 18 мая средняя цена литра бензина Аи-92 выросла на 70 копеек, до 40,65 рубля, Аи-95 подорожал на 63 копейки и достиг 43,86 рубля за литр, цена на летнее дизтопливо в среднем повысилась на 43 копейки, до 42,17 рубля за литр.
Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» опросила экспертов, которые полагают, что цены на бензин продолжат расти и топливо может подорожать до 45-50 рублей за литр.
Федеральная антимонопольная служба обвиняла в росте цен нефтяные компании, которым, по мнению ведомства, выгоднее экспортировать бензин и дизтопливо, чем реализовывать на внутреннем рынке.
21 мая член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев рассказал, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизтоплива в России ухудшается. Из-за отсутствия прибыли от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке их производство в 2017 году упало на два процента по сравнению с 2016 годом. При этом страна выходит из кризиса, и потребление моторного топлива растет.