«Транснефть» рассказала об излишках дизтоплива на российском рынке

В России производится значительно больше дизельного топлива, чем способен потребить внутренний рынок. Дефицит топлива стране не грозит, говорится в официальном заявлении на сайте «Транснефти».

По данным компании, из 76,9 миллиона тонн производимого дизеля страна потребляет немногим более 37 миллионов тонн. В целом Россия перерабатывает около 280 миллиона тонн нефти в год, потребляя «практически весь производимый бензин».

«Утверждения, появившиеся в ряде СМИ, о возникновении дефицита топлива в связи с началом работы продуктопровода «Юг», являются не только лживыми, но и откровенно глупыми. Объем экспорта дизеля из порта Новороссийск после начала эксплуатации трубопровода существенно не изменился», — говорится в сообщении компании.

В «Транснефти» утверждают, что труба заменила доставку топлива по железной дороге, сделав ее «более дешевой и экологически чистой». В результате, снизились объемы перевозок опасных грузов по населенным районам Южного федерального округа и были разгружены мощности Северо-Кавказской железной дороги для пассажироперевозок. В холдинге подчеркивают, что главным условием начала экспорта по нефтепродуктопроводу «Юг» была модернизация подключаемых НПЗ и выработки на них дизеля стандарта «Евро 5».

17 мая Российский топливный союз (РТС) опубликовал на своем сайте открытое письмо к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Участники некоммерческой организации жалуются на ценовые потрясения, связанные с беспрецедентным, по их словам, ростом оптовых цен на бензин и дизтопливо. По данным РТС, в период с 18 марта по 11 мая региональный биржевой индекс (Москва) на бензин АИ-92 вырос на 28,8 процента, подорожав с 43 481 до 56 044 рублей за тонну; на бензин АИ-95 вырос более чем на 23 процента; на дизтопливо — на 15 процентов. Аналогичный рост оптовых цен наблюдается и по другим региональным индексам. Представители топливного рынка утверждают, что работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний. Отраслевые эксперты, комментируя данную статистику, предполагали, что сложившаяся на рынке система налогообложения стимулирует экспортные поставки, снижая привлекательность внутреннего рынка, что может привести к дефициту топлива.