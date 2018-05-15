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Москва осталась без дешевого бензина

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В Москве не осталось в продаже бензина дешевле 40 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК.

Средняя цена литра бензина Аи-92 за минувшие две недели выросла на 70 копеек, до 40,65 рубля, Аи-95 подорожал на 63 копейки и достиг 43,86 рубля за литр, цена на летнее дизтопливо в среднем повысилась на 43 копейки, до 42,17 рубля за литр.

В среднем по России цены на Аи-92 хоть и повысились на 42 копейки, но пока держатся в пределах 39,8 рубля за литр, Аи-95 на российских заправках подорожал на 40 копеек — до 42,5 рубля за литр.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» опросила экспертов, которые полагают, что цены на бензин продолжат расти и топливо может подорожать до 45–50 рублей за литр.

Темпы роста цен на бензин в апреле оказались самыми высокими с начала года. Участники рынка констатировали, что нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке.

В начале апреля независимые трейдеры нефтепродуктов направили правительству России письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.

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