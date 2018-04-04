Ценам на бензин предрекли резкий скачок

Независимые трейдеры нефтепродуктов направили правительству России письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке и сообщили об угрозе банкротства независимых АЗС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В «Совете по товарным рынкам», который защищает интересы независимых нефтетрейдеров, говорится, что причинами возникшей ситуации стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть. Согласно письму, привлекательность экспорта нефтепродуктов привела к нехватке топлива на внутренних торгах. В результате с 19 марта крупнейшие нефтекомпании продают 20 тысяч тонн бензина в день при том, что в декабре этот показатель был в три раза выше. Трейдеры в то же время отмечают, что рост биржевых цен на нефтепродукты может увеличиться из-за роста спроса в весенне-летний период, масштабных весенних ремонтов на НПЗ и весенних полевых работ.

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Глава «Совета по товарным рынкам» Илья Мороз заявил, что проблема роста цен на топливо — системная и может привести к исчезновению независимых сетей (всего в России работает 18,3 тысячи таких АЗС, что составляет 63 процента от общего числа).

«Из-за скачка оптовых цен прибыль АЗС от реализации закупаемого на бирже бензина устремилась к нулю, а в ряде регионов продажа биржевых объемов бензина уже стала убыточной. Это означает, что в ближайшее время средняя по России розничная цена бензина может начать расти на 20-30-50 копеек в неделю», — сообщается в обзоре «Аналитики товарных рынков».

Для стабилизации ситуации трейдеры предлагают поэтапную либерализацию розничных цен, увеличение нормативов обязательных продаж топлива на бирже до 50 процентов от потребления на внутреннем рынке и снижение ставок акцизов.

Чиновники не видят серьезной проблемы в сложившейся ситуации. Как пояснил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин, текущее положение на рынке объясняется ростом цен на нефть, влиянием сезонных факторов. Однако в дальнейшем, по его словам, ситуация не вызывает беспокойства.

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