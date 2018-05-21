Эксперт вновь посетовал на ухудшение ситуации с дизтопливом в России

Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизтоплива в России ухудшается. Из-за отсутствия прибыли от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке их производство в 2017 году упало на 2 процента по сравнению с 2016 годом. При этом страна выходит из кризиса, и потребление моторного топлива растет. Такое мнение высказал в авторской колонке для «Независимой газеты» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев.

Своим заявление эксперт опроверг утверждение пресс-службы «Транснефти» о том, что «в России производится значительно больше дизельного топлива, чем способен потребить внутренний рынок».

«В России и Канаде одинаковый климат и большие расстояния перевозки людей и товаров. При этом в России потребление автобензина и дизтоплива на душу населения составляет 0,46 тонны на человека в год, а в Канаде — 1,75 тонны. Если, как планирует наш президент, доходы российского населения вырастут, то мы сможем не ограничивать себя в потреблении автобензина и дизтоплива», — пишет Танкаев. Соответственно, по его словам, потребление дизтоплива в России может вырасти до 120 миллионов тонн в год, притом что сейчас мы производим 77 миллионов тонн в год. «Конечно, рост потребления будет идти постепенно, но очевидно, что экспорт дизтоплива из России при таком раскладе должен падать», — утверждает Танкаев.

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«Интересно, кто же в такой ситуации разрабатывал обоснование строительства экспортного нефтепродуктопровода "Юг"? Пуск этого продуктопровода, ориентированного на экспорт 8 миллионов тонн дизтоплива качества «Евро-5» в год, как минимум представляется несвоевременным», — считает эксперт.

18 мая пресс-служба «Транснефти» опубликовала официальное заявление о том, что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем способен потребить внутренний рынок и дефицит топлива стране не грозит. По данным компании, из 76,9 миллиона тонн производимого дизеля страна потребляет немногим более 37 миллионов тонн. В целом Россия перерабатывает около 280 миллиона тонн нефти в год, потребляя «практически весь производимый бензин».

«Утверждения, появившиеся в ряде СМИ, о возникновении дефицита топлива в связи с началом работы продуктопровода "Юг", являются не только лживыми, но и откровенно глупыми. Объем экспорта дизеля из порта Новороссийск после начала эксплуатации трубопровода существенно не изменился», — говорилось в сообщении компании.