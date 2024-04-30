Россиянин едва не зарезал бывшую жену в примерочной в ТЦ из ревности

СК: мужчина едва не зарезал экс-супругу в примерочной ТЦ в Москве из ревности

Мужчина едва не зарезал бывшую жену в примерочной торгового центра (ТЦ) центра на Святоозерской улице в Москве из ревности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное ГСУСК РФ.

По данным агентства, инцидент произошел в ТЦ «Косино Парк». Россиянин нанес экс-супруге ножевые ранения в область шеи и головы, а затем скрылся с места преступления. Сейчас он задержан, женщина тем временем находится с множественными ножевыми ранениями в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи уже осмотрели место нападения и допросили свидетелей.

Ранее в Калифорнии мужчина столкнул с 15-метрового обрыва машину, в которой находились его жена и двое детей. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Отец семейства, врач, оказался на скамье подсудимых.