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13:20, 29 апреля 2024Мир

В США мужчина столкнул со скалы машину с женой и двумя детьми

Daily Star: врач из Калифорнии столкнул с обрыва машину с женой и двумя детьми

Фото: @nehapatel

В Калифорнии мужчина столкнул с 15-метрового обрыва машину, в которой находились его жена и двое детей, пишет Daily Star.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Отец семейства, врач, оказался на скамье подсудимых. Его жена рассказала, что мужчина в последнее время страдает от тяжелой депрессии. У него появилась идея, что его семилетняя дочь и двухлетний сын находятся в опасности, и им якобы угрожают педофилы. Автомобиль мужчина направил с обрыва, чтобы таким образом «спасти» семью. У него диагностировано тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом. Сообщается, что жителя Калифорнии могут направить на принудительное лечение.

Ранее в США на скамье подсудимых оказалась жительница Флориды, которая расправилась с одной из своих дочерей и покалечила другую. В суде женщина рассказала, что во всем виновата «магия вуду». Выяснилось, что она заставила дочерей выпить отбеливатель, а затем задушила младшую. За некоторое время до этого жительница Штатов напала с ножом на мужа.

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      Мария Черкасова
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