Женщина расправилась с трехлетней дочерью и обвинила в этом магию вуду

Жительница США расправилась с дочерью из-за магии вуду

В США судят жительницу штата Флорида, которая расправилась с одной дочерью и покалечила другую. Об этом сообщает People.

36-летняя Джоан Зефир была арестована в мае 2022 года. Женщину нашли в бессознательном состоянии в ее автомобиле около церкви в населенном пункте Пайнсиана. Ее восьмилетнюю дочь обнаружили на проезжей части рядом с машиной. Вторая дочь, которой было три года, находилась на заднем сиденье. Она не подавала признаков жизни.

Трехлетнюю девочку отвезли в больницу, однако спасти ее врачам не удалось. На допросе женщина обвинила в произошедшем «магию вуду». Как выяснилось, что она заставила дочерей выпить отбеливатель, а затем задушила младшую. За некоторое время до этого она напала с ножом на мужа.

В феврале женщине предъявили обвинения по трем тяжким статьям. Прокуратура штата потребовала для нее высшей меры наказания.

Ранее в Индии мужчина расправился с беременной женой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями. После очередной ссоры из-за птиц индиец привязал жену к кровати и сжег.

