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21:04, 25 апреля 2024Из жизни

Женщина расправилась с трехлетней дочерью и обвинила в этом магию вуду

Жительница США расправилась с дочерью из-за магии вуду

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

В США судят жительницу штата Флорида, которая расправилась с одной дочерью и покалечила другую. Об этом сообщает People.

36-летняя Джоан Зефир была арестована в мае 2022 года. Женщину нашли в бессознательном состоянии в ее автомобиле около церкви в населенном пункте Пайнсиана. Ее восьмилетнюю дочь обнаружили на проезжей части рядом с машиной. Вторая дочь, которой было три года, находилась на заднем сиденье. Она не подавала признаков жизни.

Трехлетнюю девочку отвезли в больницу, однако спасти ее врачам не удалось. На допросе женщина обвинила в произошедшем «магию вуду». Как выяснилось, что она заставила дочерей выпить отбеливатель, а затем задушила младшую. За некоторое время до этого она напала с ножом на мужа.

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      Никита Савин
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