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12:45, 24 апреля 2024Из жизни

Мужчина сжег беременную жену из-за спора о дорогих голубях

Мужчина из Индии сжег жену, которой не нравилось его увлечение голубями

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии мужчина расправился с беременной супругой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями. Об этом пишет News9Live.

Сухдев Сингх с 23-летней женой Пинки жили в деревне недалеко от города Биас в провинции Пенджаб. Однажды жители деревни заметили дым над домом супругов. Сначала они решили, что те жгут солому, однако вскоре выяснилось, что начался пожар. Пинки оказалась в огне, и спасти ее не удалось. Вскоре выяснилось, что находившаяся на шестом месяце беременности женщина была привязана к кровати.

В итоге следователи установили, что Сингх был одержим почтовыми голубями определенной породы, на покупку которых уходило очень много денег. Пинки это не нравилось, и она регулярно высказывала супругу претензии по поводу дорогостоящего хобби. После одного из споров Сингх привязал жену к кровати и сжег.

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В данный момент любитель голубей находится за решеткой. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Великобритании вынесли приговор 28-летнему мужчине, который расправился с женой и заплатил другу за помощь в сокрытии улик. Останки женщины были найдены в реке Уитэм в марте 2023 года.

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      Никита Савин
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