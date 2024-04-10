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16:50, 10 апреля 2024Из жизни

Мужчина разрезал жену на 200 частей и неделю держал их в квартире

В Великобритании мужчина разрезал жену на 200 частей и сбросил их в реку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Великобритании вынесли приговор 28 летнему мужчине из графства Линкольншир, который расправился с женой и заплатил другу за помощь в сокрытии улик. Об этом сообщает «Би-би-си».

Останки женщины, которую позже опознали как 26-летнюю Холли Брэмли, были найдены в реке Уитэм в марте 2023 года. Вскоре выяснилось, что с ней расправился ее муж — 28-летний Николас Метсон. Следствие установило, что он разрезал жену более чем на 200 частей и более недели держал их в квартире. Позже он заплатил своему приятелю Джошуа Хэнкоку 50 фунтов стерлингов (около шести тысяч рублей), чтобы тот помог избавиться от останков и улик, сбросив их в реку.

Родственники Брэмли назвали Метсона «злобным монстром», который манипулировал женщиной и решил избавиться от нее, когда она собралась разводиться с ним. Сам преступник на суде отказался назвать мотивы своего поступка.

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24 марта 2023 неназванное лицо вызвало полицию в дом Метсона и Брэмли из-за «опасений за ее благополучие». На следующий день правоохранители сумели осмотреть дом. Они заметили следы тщательной уборки и перестановки, а также почувствовали запах аммиака и чистящих средств.

Мужчина заявил, что подвергался насилию со стороны супруги. В подтверждение этого он продемонстрировал полицейским следы укуса на предплечье. Метсон также сказал, что 19 марта она «ушла из дома вместе с членами группы поддержки для людей с проблемами с психикой».

Вскоре выяснилось, что все это неправда, а позже прохожий заметил подозрительные пластиковые пакеты в реке. В них полицейские обнаружили расчлененные останки. Метсона арестовали. Правоохранители также установили, что в 2013, 2016 и 2017 годах мужчина совершал некие преступления против своих партнерш. На Брэмли он женился в 2021-м.

В апреле Метсон признал вину. Его приятель сознался в соучастии. В понедельник, 8 апреля, суд приговорил Метсона к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 19 лет и 316 дней.

Ранее в Индии мужчина признался, что расправился с женой и дочерью при помощи королевской кобры ради компенсации в 800 тысяч рупий. Он подбросил ядовитую змею в комнату, где спали его родственники.

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      Никита Савин
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