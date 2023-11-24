Мужчина расправился с женой и дочерью при помощи змеи

В Индии мужчина расправился с женой и двухлетней дочерью с помощью кобры

В Индии мужчина признался, что расправился с женой и дочерью при помощи королевской кобры ради компенсации в 800 тысяч рупий (850 тысяч рублей). Об этом сообщает News9Live.

Басанти Патра и ее двухлетняя дочь были обнаружены в своем доме в деревне Адхейгаон, штат Одиша, 7 октября. У обеих обнаружили укусы змеи. Пресмыкающееся также находилось в комнате. Врачи помочь пострадавшим уже не могли. Полиция решила, что имеет дело с нападением дикой кобры и не дала ход расследованию.

Однако вскоре отец женщины обвинил ее мужа Ганеша в том, что он расправился с ней и собственной дочерью при помощи кобры ради денег, так как в Индии родственникам жертв нападения кобр полагается компенсация в размере 400 тысяч рупий за пострадавшего.

К расследованию был привлечен дрессировщик змей, который указал, что укусы у пострадавших были в одном и том же месте — на ногах, чуть выше лодыжки, что показалось ему странным. При этом змея осталась в комнате после нападения, что нехарактерно для диких кобр. Специалист также отметил, что пострадавшие не кричали после укусов, хотя яд кобры причиняет сильную боль. Следователи предположили, что Патре и ее дочери ввели некие седативный препарат перед атакой змеи.

Спустя месяц после случившегося Ганеш Патра сознался в преступлении. Он рассказал, что купил кобру 6 октября под предлогом проведения религиозного ритуала. Затем он выпустил змею в комнату, где спали его жена и дочь, а сам лег в другой комнате.

В данный момент полиция выясняет, знал ли продавец змей о том, с какой целью мужчина купил у него кобру. Следователи также пытаются выяснить, причастны ли к преступлению иные лица.

Ранее сообщалось, что в Индии кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины в штате Уттар-Прадеш и вынудила ее молиться несколько часов в ожидании змеелова. Митлеш Ядав проснулась от того, что что-то сжало ее ногу, и увидела ядовитую змею.

