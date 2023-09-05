Кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины и вынудила ее молиться три часа

India Today: в Индии женщина молилась три часа из-за обвившей ее ногу кобры

В Индии кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины в штате Уттар-Прадеш и вынудила ее молиться несколько часов в ожидании змеелова. Об этом сообщает India Today.

Митлеш Ядав проснулась от того, что что-то сжало ее ногу, и увидела ядовитую змею. Женщина сумела сохранить самообладание и начала молиться, чтобы рептилия уползла, не причинив ей вреда. Она обратилась к Шиве — божеству, которое известно своей привязанностью к змеям. «Я спала со своими двумя детьми, а когда проснулась, увидела змею, обившуюся вокруг ноги. Я попросила мать увести детей и ждала несколько часов, пока она не уползет», — рассказала индианка.

Она призналась, что в какой-то момент решила, что не выживет, и начала думать о том, кто позаботится о ее детях. Вскоре к молитве присоединилась вся семья женщины и даже соседи.

Тем не менее, прежде чем обратиться к Шиве, родные Ядав вызвали полицию, которая, в свою очередь, связалась с местным змееловом. Однако, к общему удивлению, кобра самостоятельно отпустила ногу женщины и уползла из дома до прибытия специалиста. Позже он все-таки изловил рептилию и выпустил в лесу, подальше от жилых районов.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Центральная Ява кобра ужалила 20-летнего заклинателя змей во время представления. Ядовитая змея вцепилась в нос хозяина.

