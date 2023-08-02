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13:54, 2 августа 2023Из жизни

Кобра ужалила попытавшегося поцеловать ее заклинателя змей

Daily Mail: в Индонезии кобра ужалила заклинателя змей во время представления

В индонезийской провинции Центральная Ява кобра ужалила 20-летнего заклинателя змей во время представления. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда произошло нападение, заклинателя Абдула Мунира снимал на видео один из зрителей. На кадрах видно, как Мунир приблизился к кобре и попытался ее поцеловать. В этот момент змея вцепилась в нос хозяина.

У мужчины закружилась голова, и он упал на землю. Жители деревни, где проходило представление, срочно доставили его в местную клинику. Медики оказали пострадавшему первую помощь и собирались отправить его в другую больницу, однако к тому времени яд кобры уже поразил жизненно важные органы Мунира. Спасти его не удалось.

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По данным полиции, Мунир и его друзья часто зарабатывали на заклинании змей. После произошедшего его товарищи заявили, что собираются сменить род деятельности.

Ранее сообщалось, что житель Индии зашел в туалет и обнаружил там огромную кобру. Полутораметровая змея притаилась у кнопки смыва унитаза.

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    Алиса Удовик
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