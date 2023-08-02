Кобра ужалила попытавшегося поцеловать ее заклинателя змей
В индонезийской провинции Центральная Ява кобра ужалила 20-летнего заклинателя змей во время представления. Об этом сообщает Daily Mail.
Когда произошло нападение, заклинателя Абдула Мунира снимал на видео один из зрителей. На кадрах видно, как Мунир приблизился к кобре и попытался ее поцеловать. В этот момент змея вцепилась в нос хозяина.
У мужчины закружилась голова, и он упал на землю. Жители деревни, где проходило представление, срочно доставили его в местную клинику. Медики оказали пострадавшему первую помощь и собирались отправить его в другую больницу, однако к тому времени яд кобры уже поразил жизненно важные органы Мунира. Спасти его не удалось.
По данным полиции, Мунир и его друзья часто зарабатывали на заклинании змей. После произошедшего его товарищи заявили, что собираются сменить род деятельности.
Ранее сообщалось, что житель Индии зашел в туалет и обнаружил там огромную кобру. Полутораметровая змея притаилась у кнопки смыва унитаза.