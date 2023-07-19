Мужчина обнаружил в туалете полутораметровую кобру

DNA India: житель Индии нашел в туалете огромную кобру

Житель индийского города Кота, штат Раджастан, зашел в туалет и обнаружил там огромную кобру. Об этом сообщает DNA India.

Говинд Шарма нашел в туалете полутораметровую змею, которая притаилась у кнопки смыва унитаза. Мужчина незамедлительно вызвал специалистов.

Прибывший на место происшествия змеелов изловил ядовитую рептилию, отвез ее в джунгли и выпустил в естественную среду обитания.

Сообщается, что в сезон дождей из-за высокой влажности змеи часто ищут укрытия в жилых помещениях. Чтобы свести к минимуму вероятность встреч с ними, рекомендуется регулярно осматривать дом, поддерживать порядок и затыкать щели.

Ранее сообщалось, что турист Карстен Воллмер вместе с семьей во время сафари в национальном парке Addo Elephant National Park в ЮАР наткнулся на кобру, которая за несколько минут целиком проглотила другую змею. Рептилия была сильно встревожена присутствием людей и быстро скрылась в кустах после того, как закончила трапезу.

