Кобра целиком проглотила змею за несколько минут

Latest Sightings: в ЮАР туристы наткнулись на кобру, которая целиком проглотила змею

Турист Карстен Воллмер вместе с семьей во время сафари в национальном парке Addo Elephant National Park в ЮАР наткнулся на кобру, которая за несколько минут целиком проглотила змею. Своими впечатлениями он поделился с Latest Sightings.

По словам мужчины, он и его родственники искали слонов, когда его жена обнаружила странную змею на дороге. Карстен подъехал к рептилии и понял, что это капская кобра — одна из самых ядовитых змей Африки. «Наш друг Тристан Лэнг сделал несколько потрясающих фотографий змеи. Но у нее что-то было во рту, и она это ела!» — рассказывает он.

Оказалось, кобра целиком заглатывала другую змею. Карстен заявил, что это было невероятное зрелище. «Мы были поражены силой и ловкостью кобры, целиком проглотившей змею. Мы также заметили, что кобра была сильно встревожена нашим присутствием и быстро скрылась в кустах после того, как закончила трапезу», — говорит турист.

Карстен призвал других туристов внимательно наблюдать за природой во время сафари и всегда держать камеру наготове, чтобы не упустить подобные случаи. «И наконец, всегда помните об уважении к дикой природе и наблюдайте за животными с безопасного расстояния», — добавил он.

Капская кобра считается одной из самых ядовитых змей Африки. Процент смертности от ее укуса достаточно высок. Рептилия питается ящерицами, змеями, лягушками, жабами, мышевидными грызунами, птицами и падалью.

Ранее сообщалось, что питон стал жертвой нападения семейства мангустов после того, как попытался съесть одного из них. Очевидцу произошедшего удалось снять момент, когда змея пыталась задушить мангуста.

