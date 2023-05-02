Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:04, 4 мая 2023Из жизни

Кобра целиком проглотила змею за несколько минут

Latest Sightings: в ЮАР туристы наткнулись на кобру, которая целиком проглотила змею

Фото: Eveha / Wikimedia

Турист Карстен Воллмер вместе с семьей во время сафари в национальном парке Addo Elephant National Park в ЮАР наткнулся на кобру, которая за несколько минут целиком проглотила змею. Своими впечатлениями он поделился с Latest Sightings.

По словам мужчины, он и его родственники искали слонов, когда его жена обнаружила странную змею на дороге. Карстен подъехал к рептилии и понял, что это капская кобра — одна из самых ядовитых змей Африки. «Наш друг Тристан Лэнг сделал несколько потрясающих фотографий змеи. Но у нее что-то было во рту, и она это ела!» — рассказывает он.

Оказалось, кобра целиком заглатывала другую змею. Карстен заявил, что это было невероятное зрелище. «Мы были поражены силой и ловкостью кобры, целиком проглотившей змею. Мы также заметили, что кобра была сильно встревожена нашим присутствием и быстро скрылась в кустах после того, как закончила трапезу», — говорит турист.

Материалы по теме:
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Карстен призвал других туристов внимательно наблюдать за природой во время сафари и всегда держать камеру наготове, чтобы не упустить подобные случаи. «И наконец, всегда помните об уважении к дикой природе и наблюдайте за животными с безопасного расстояния», — добавил он.

Капская кобра считается одной из самых ядовитых змей Африки. Процент смертности от ее укуса достаточно высок. Рептилия питается ящерицами, змеями, лягушками, жабами, мышевидными грызунами, птицами и падалью.

Ранее сообщалось, что питон стал жертвой нападения семейства мангустов после того, как попытался съесть одного из них. Очевидцу произошедшего удалось снять момент, когда змея пыталась задушить мангуста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
Пользователи VK получат эксклюзивный доступ к популярным шоу
Москвичей предупредили о снеге и заморозках в выходные
Москвичи бросились скупать один тип квартир
Иранскому режиссеру запретили ехать на Каннский кинофестиваль
Названа причина резкого похолодания в Москве
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Украину заподозрили в «охоте на ведьм»
На Украине заявили об эвакуации населения из Авдеевки
Разработана бюджетная и эффективная программа лечения хронической боли в спине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.