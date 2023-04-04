Питон попытался съесть мангуста и стал жертвой нападения его семейства

Newsweek: питон стал жертвой нападения толпы мангустов и попал на видео

Питон стал жертвой нападения семейства мангустов после того, как попытался съесть одного из них. На видео с животным обратило внимание издание Newsweek.

Автор видео Авалон Котце снял происходящее, выглянув из кухонного окна своего дома. Удалось снять момент, когда змея пытается задушить одного мангуста. В это время еще 15 членов семейства зверька нападают на рептилию. Толпа зверьков откусывает куски кожи с тела питона.

С момента публикации запись набрала более трех миллионов просмотров и 200 тысяч лайков.

Судя по окрасу, это могут быть полосатые мангусты — социальные млекопитающие, обитающие в Африке южнее Сахары. Они находятся на вершине пищевой цепи и поедают насекомых, птиц, яйца, улиток, фрукты и даже змей.

Полосатые мангусты живут группами по 20 особей, с одним доминантным самцом, возглавляющим стаю. Животные ищут пищу поодиночке, но выполняют и ряд общих социальных обязанностей: защищаются от хищников и охотятся на змей. В случае угрозы группа мангустов объединяется и начинает координированно действовать, чтобы защитить уязвимых членов стаи. В качестве тактики защиты мангусты могут применять так называемую «толпу», когда группа нападает на хищника, двигаясь единым фронтом и издавая крики, чтобы выглядеть как один огромный противник.

Ранее офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал видеозапись, на которую попал момент, когда мангуст убивает кобру на его участке в индийском городе Бхубанешвар, штат Одиша (Орисса). Мангуст расправился с рептилией в считанные секунды.