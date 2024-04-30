BZ: украинские солдаты отступили без особого сопротивления из Очеретино в ДНР

Быстрое отступление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Очеретино в ДНР вызвало бурные дискуссии на Украине. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Издание обратило внимание, что российские войска заняли село Очеретино в ДНР, почти не встретив сопротивления со стороны Украины. «Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили без особого сопротивления, инцидент вызвал много дискуссий на Украине», — пишет BZ.

В частности, издание цитирует слова лейтенанта 47-й бригады ВСУ Николая Мельника, который на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал, что некоторые украинские подразделения просто оставили свои позиции.

Отмечается, что военное руководство в Киеве никак не комментирует произошедшее, однако, по данным BZ, неофициально идет поиск виновных в провале обороны.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что после сдачи позиций в районе Очертино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад. По его мнению, это постепенно может превратиться в тактический кризис для ВСУ.