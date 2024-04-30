На Украине рассказали о кризисе ВСУ на поле боя

Политолог Бортник: наступление РФ привело к кризису ВСУ под Авдеевкой

После сдачи позиций в районе Очертино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад. На это указал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Российские войска продолжают двигаться на запад. Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию», — отметил он.

По словам Бортника, захват Авдеевки постепенно превращается в тактический кризис для ВСУ. Украина рискует потерять большие территории, если РФ будет развивать удары на авдеевском направлении. Так, ВС России получат возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ в Донбассе, заключил эксперт.

26 апреля стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении. Об этом проинформировал канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Ранее в Вооруженных силах Украины авдеевское направление назвали самым горячим участком фронта.