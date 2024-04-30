Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:17, 30 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о кризисе ВСУ на поле боя

Политолог Бортник: наступление РФ привело к кризису ВСУ под Авдеевкой

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

После сдачи позиций в районе Очертино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад. На это указал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Российские войска продолжают двигаться на запад. Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию», — отметил он.

По словам Бортника, захват Авдеевки постепенно превращается в тактический кризис для ВСУ. Украина рискует потерять большие территории, если РФ будет развивать удары на авдеевском направлении. Так, ВС России получат возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ в Донбассе, заключил эксперт.

26 апреля стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении. Об этом проинформировал канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Ранее в Вооруженных силах Украины авдеевское направление назвали самым горячим участком фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Убитый в Германии украинский военный служил в десантных войсках ВСУ. Власти гадают о связях подозреваемого с Россией

      Российские войска захватывают позиции ВСУ под Угледаром

      Российские школьники напали на девочек и выложили видео с нацистской символикой

      Россиянам рассказали о схемах создания финансовых пирамид

      Китайская космическая станция примет туристов

      На Украине рассказали о кризисе ВСУ на поле боя

      Россиянин признал вину в сотрудничестве с украинской организацией

      Неизвестный изнасиловал кошку в российском городе

      Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

      В Роскомнадзоре рассказали о претензиях к Telegram и YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше