В Турции узнали о готовности ряда стран Запада не продавать оружие Израилю

Hurriyet: отдельные страны Запада согласны прекратить продажу оружия Израилю

Отдельные страны Запада согласны с тем, что необходимо прекратить продажу оружия Израилю, и готовы поддержать соответствующий проект. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказала колумнист турецкой Hurriyet Ханде Фырат.

По ее данным, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и еще несколько стран в течение двух дней обсуждали элементы давления, которые можно было бы применить в отношении Израиля и его сторонников.

Главной целью дискуссии она назвала включение в пакет как можно больше мер и стран. При этом, утверждает колумнистка, некоторые западные страны одобряют инициативу.

Как говорится в материале, они хотели бы сократить продажи оружия Тель-Авиву и ограничения доступа к технологиям. Обсуждается также ограничение воздушного пространства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Израиль сделал щедрое предложение ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, в настоящее время для этого предпринимаются исключительные усилия.